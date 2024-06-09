В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент
Новини — Неділя, 9 червня 2024, 16:40 —
У суботу вночі в Австрії пройшли сильні шторми, які призвели до повеней у багатьох частинах країни і ледь не зірвали там проведення європейських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.
Особливо постраждали райони околиць Граца, Гартберг-Фюрстенфельд і частини південно-східної Штирії.
У Дойчфайштриці за лічені хвилини маси води призвели до того, що сильно розлитий потік Убельбах затопив центр села. Автомобілі затисло між будинками і довелося рятувати кількох людей.
@uwz_at Deutschfeistritz/Steiermark pic.twitter.com/NH68Y0YrsK— Chromey (@Chromatizing123) June 8, 2024
Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані у федеральній землі Штирія. Згідно з повідомленнями, відповідальні муніципальні адміністрації відреагували "дуже швидко" і перенесли виборчі дільниці.
У громадах були розміщені таблички, які вказували, де розташовані нові виборчі дільниці, а місцеві лідери оголосили про зміни переважно через соціальні мережі. Штирія заявила, що не очікує, що це вплине на вибори.
Попередження цивільної оборони було оголошено о 4:14 ранку в неділю через напружені погодні умови і в землі Бургенланд.
Нагадаємо, у неділю голосування на виборах до Європарламенту проходить у 21 країні ЄС.
Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.