В Австрії сильний шторм ледь не зірвав вибори у Європарламент

У суботу вночі в Австрії пройшли сильні шторми, які призвели до повеней у багатьох частинах країни і ледь не зірвали там проведення європейських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Особливо постраждали райони околиць Граца, Гартберг-Фюрстенфельд і частини південно-східної Штирії.

Автомобіль, знесений водою в районі Шефферна в Штирії

У Дойчфайштриці за лічені хвилини маси води призвели до того, що сильно розлитий потік Убельбах затопив центр села. Автомобілі затисло між будинками і довелося рятувати кількох людей.

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Кілька виборчих дільниць були недоступні або навіть зруйновані у федеральній землі Штирія. Згідно з повідомленнями, відповідальні муніципальні адміністрації відреагували "дуже швидко" і перенесли виборчі дільниці.

У громадах були розміщені таблички, які вказували, де розташовані нові виборчі дільниці, а місцеві лідери оголосили про зміни переважно через соціальні мережі. Штирія заявила, що не очікує, що це вплине на вибори.

Попередження цивільної оборони було оголошено о 4:14 ранку в неділю через напружені погодні умови і в землі Бургенланд.

Нагадаємо, у неділю голосування на виборах до Європарламенту проходить у 21 країні ЄС.

Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.