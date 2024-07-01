Більшість естонців хотіли б прем’єром лідера опозиційних консерваторів, а не з партії Каллас

Найбільша частка естонців віддали б перевагу як новому прем’єр-міністру лідеру правоконсервативної партії "Вітчизна", а не кандидату, якого висунула Партія реформ Каї Каллас через її перехід на топпосаду в ЄС.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування громадської думки від Norstat наприкінці минулого тижня серед 1010 респондентів.

Збір даних проводили 27-28 червня, перед тим, як Партія реформ визначила нового кандидата у прем’єр-міністри у зв’язку з тим, що Кая Каллас може очолити дипломатію ЄС.

Вже після збору даних "реформісти" обрали кандидатом Крістена Міхала. Ще один ймовірний кандидат, міністр оборони Ханно Певкур, не захотів висуватися.

Реклама:

23% опитаних естонців сказали, що віддали б перевагу як прем’єру Ханно Певкуру, тоді як Міхала підтримали би 18%. При цьому, 59% сказали, що не бачать принципової різниці.

При цьому, якби була можливість обирати прем’єра серед лідерів усіх партій, представлених у парламенті, більша частка опитаних хотіли б бачити на посаді лідера партії "Вітчизна" Урмаса Рейнсалу – його назвали 24%. На другому місці з відривом на понад 10 пунктів опинився лідер центристів, на третьому – крайніх правих EKRE, а підтримка "реформістів" Певкура і Міхала у такому рейтингу склала лише 8%.

Підтримка лідерів коаліційних партнерів Каллас – соціал-демократів та "Естонія 200" виявилася ще нижчою, по 6%. Ще 23% опитаних не змогли визначитися з думкою.

Запитання, де респондентам пропонували вибрати між Рейнсалу і однопартійцями Каллас, також показало перевагу Рейнсалу та його набагато вищу підтримку, аніж визначеного кандидата.

Обираючи між Рейнсалу і Певкуром їх би підтримали 34% і 30% відповідно та 34% відповіли "не знаю". У парі "Рейнсалу – Міхал" відрив між кандидатами ще більший – 42% до 26%, і 32% відповіли, що не визначилися.

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту партія Каллас на євровиборах прийшла третьою, першими виявились правоконсерватори "Вітчизна".

Коли стало відомо, що Кая Каллас піде з прем'єрської посади, Партія реформ заявила, що не планує змінювати склад урядової коаліції, але може внести зміни в її програму.