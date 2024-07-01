Большинство эстонцев хотели бы премьером лидера оппозиционных консерваторов, а не из партии Каллас

Наибольшая часть эстонцев отдали бы предпочтение в качестве нового премьер-министра лидеру правоконсервативной партии "Отечество", а не кандидату, которого выдвинула Партия реформ Каи Каллас из-за ее перехода на топ-должность в ЕС.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса общественного мнения от Norstat в конце прошлой недели среди 1010 респондентов.

Сбор данных проводили 27-28 июня, перед тем, как Партия реформ определила нового кандидата в премьер-министры в связи с тем, что Кая Каллас может возглавить дипломатию ЕС.

Уже после сбора данных "реформисты" выбрали кандидатом Кристена Михала. Еще один вероятный кандидат, министр обороны Ханно Певкур, не захотел выдвигаться.

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23% опрошенных эстонцев сказали, что отдали бы предпочтение в качестве премьера Певкуру, тогда как Михала поддержали бы 18%. При этом, 59% сказали, что не видят принципиальной разницы.

При этом, если бы была возможность выбирать премьера среди лидеров всех партий, представленных в парламенте, большая доля опрошенных хотели бы видеть на посту лидера партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу – его назвали 24%. На втором месте с отрывом более чем на 10 пунктов оказался лидер центристов, на третьем – крайне правых EKRE, а поддержка "реформистов" Певкура и Михала в таком рейтинге составила лишь 8%.

Поддержка лидеров коалиционных партнеров Каллас – социал-демократов и "Эстония 200" оказалась еще ниже, по 6%. Еще 23% опрошенных не смогли определиться с мнением.

Вопрос, где респондентам предлагали выбрать между Рейнсалу и однопартийцами Каллас, также показал преимущество Рейнсалу и его гораздо более высокую поддержку, чем определенного кандидата.

Выбирая между Рейнсалу и Певкуром их бы поддержали 34% и 30% соответственно и 34% ответили "не знаю". В паре "Рейнсалу – Михал" отрыв между кандидатами еще больше – 42% к 26%, и 32% ответили, что не определились.

Напомним, на выборах в Европарламент партия Каллас на евровыборах пришла третьей, первыми оказались правоконсерваторы из "Отечества".

Когда стало известно, что Кая Каллас уйдет с премьерской должности, Партия реформ заявила, что не планирует менять состав правительственной коалиции, но может внести изменения в ее программу.