Лідери ультраправих в Європі зраділи перемозі "Нацоб’єднання" у Франції

Ультраправі європейські лідери привітали перемогу "Національного об’єднання" у першому турі дострокових виборів у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сантьяго Абаскаль, який очолює ультраправу партію Vox в Іспанії, назвав її "перемогою надії, свободи і безпеки для французького народу".

"Європейські патріоти продовжують зростати", – написав він у соцмережі Х (Twitter).

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Андре Вентура, лідер португальської партії Chega! ("Досить!") привітав "велику перемогу" своїх французьких однодумців, додавши: "Європа прокидається! Скоро це буде Португалія!"

Маттео Сальвіні, віцепрем'єр Італії та лідер ультраправої партії "Ліга", звинуватив Емманюеля Макрона в недемократичній поведінці після того, як французький президент закликав до об'єднаного фронту, щоб протистояти "Національному об'єднанню" Ле Пен у другому турі.

"Ганебний Макрон, який, закликаючи до "блоків" проти "Національного об'єднання" у другому турі, поводиться як будь-яка інша (президентка Єврокомісії Урсула) фон дер Ляєн і намагається всіляко протистояти змінам, яких прагнуть мільйони французів у Парижі та Брюсселі", – заявив він.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла назвав результати "безапеляційним вердиктом" і сигналом про те, що французи прагнуть змін.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.