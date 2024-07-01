Лидеры ультраправых в Европе обрадовались победе "Нацобъединения" во Франции

Ультраправые европейские лидеры приветствовали победу "Национального объединения" в первом туре досрочных выборов во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сантьяго Абаскаль, возглавляющий ультраправую партию Vox в Испании, назвал ее "победой надежды, свободы и безопасности для французского народа".

"Европейские патриоты продолжают расти", – написал он в соцсети Х (Twitter).

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Андре Вентура, лидер португальской партии Chega! ("Хватит!") поздравил "великую победу" своих французских единомышленников, добавив: "Европа просыпается! Скоро это будет Португалия!"

Маттео Сальвини, вице-премьер Италии и лидер ультраправой партии "Лига", обвинил Эмманюэля Макрона в недемократическом поведении после того, как французский президент призвал к объединенному фронту, чтобы противостоять "Национальному объединению" Ле Пен во втором туре.

"Позорный Макрон, который, призывая к "блокам" против "Национального объединения" во втором туре, ведет себя как любая другая (президент Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и пытается всячески противостоять изменениям, к которым стремятся миллионы французов в Париже и Брюсселе", – заявил он.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла назвал результаты "безапелляционным вердиктом" и сигналом о том, что французы хотят перемен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.