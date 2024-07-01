Президент Сербії розхвалив "мирний план" Китаю: "Ініціатива здорового глузду"

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що "мирний план" Китаю для України "не може відхилити жодна нормальна людина".

Про це Вучич сказав у неділю в ефірі сербського телебачення Prva, його цитує Danas, пише "Європейська правда".

Сербський президент коментував "мирний план" Китаю, представлений спільно з Бразилією. Він назвав його "ініціативою здорового глузду" – "найрозумнішим, що ви могли почути з початку війни".

"Китайська народна республіка запропонувала щось справді найлогічніше, що запропонувала б будь-яка доросла, зібрана та здорова людина.

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Жодна нормальна людина не може відмовитися від чогось подібного, але, як ви бачите, з усіх боків панує тиша, ніби це запропонувала Сербія чи якась менша країна, тож тепер вони можуть мовчати та недооцінювати", – додав Вучич.

Він заявив, що це відбувається тому, що "ніхто не хоче" негайного припинення вогню, як того вимагає Китай, а кожен хоче поразки іншого.

Зауважимо, представник Сербії був присутній на Саміті миру у Швейцарії та підписав підсумкове комюніке зустрічі, в якому, утім, не було затверджено так звану "формулу миру Зеленського" як основу майбутнього мирного врегулювання.

МЗС України, реагуючи у минулому на китайський "мирний план", заявляло, що єдиною справедливою основою для досягнення миру є "формула миру" президента України Володимира Зеленського.

Китай проігнорував Саміт миру у Швейцарії, не делегувавши на нього навіть посадовця найнижчого рівня представництва.

За даними ЗМІ, напередодні Саміту миру Китай лобіював свій "мирний план" серед світових урядів.