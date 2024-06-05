МЗС України відреагувало на заяву Китаю щодо його "мирного плану"

Міністерство закордонних справ України заявило, що взяло до уваги слова міністра закордонних справ КНР Вана Ї про те, що китайський мирний план нібито підтримують 26 країн, а Україна та РФ окремо "підтвердили більшу частину змісту" його принципів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що наступного тижня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, де "всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт".

МЗС України вказало, що Китай "слушно декларує" повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та "налаштованість усіма силами боротися за мир".

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"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності", – йдеться в повідомленні.

Відомство зауважило, що на тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції КНР.

"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", – резюмують в МЗС.

Як повідомляє Bloomberg, на зустрічі зі своїм турецьким колегою, на яку посилається зовнішньополітичне відомство України, Ван Ї також не торкнувся основної вимоги України, щоб РФ вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до того, як можуть розпочатися будь-які переговори.

Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва також не визнає).