Президент Сербии расхвалил "мирный план" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Президент Сербии Александар Вучич считает, что "мирный план" Китая для Украины "не может отклонить ни один нормальный человек".

Об этом Вучич сказал в воскресенье в эфире сербского телевидения Prva, его цитирует Danas, пишет "Европейская правда".

Сербский президент комментировал "мирный план" Китая, представленный совместно с Бразилией. Он назвал его "инициативой здравого смысла" – "самым умным, что вы могли услышать с начала войны".

"Китайская народная республика предложила что-то действительно самое логичное, что предложил бы любой взрослый, собранный и здоровый человек.

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Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-то меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", – добавил Вучич.

Он заявил, что это происходит потому, что "никто не хочет" немедленного прекращения огня, как того требует Китай, а каждый хочет поражения другого.

Заметим, представитель Сербии присутствовал на Саммите мира в Швейцарии и подписал итоговое коммюнике встречи, в котором, впрочем, не была утверждена так называемая "формула мира Зеленского" как основа будущего мирного урегулирования.

МИД Украины, реагируя в прошлом на китайский "мирный план", заявлял, что единственной справедливой основой для достижения мира является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Китай проигнорировал Саммит мира в Швейцарии, не делегировав на него даже чиновника самого низкого уровня представительства.

По данным СМИ, накануне Саммита мира Китай лоббировал свой "мирный план" среди мировых правительств.