Вибори у Франції: Ультраправі провалились у Парижі, де тріумфували ліві

За підсумками першого туру парламентських виборів у Франції ультраправе "Національне об’єднання" провалилось у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", пише видання Liberation.

У Парижі, історичному бастіоні лівих сил, всі кандидати від "Національного об’єднання", окрім одного, вилетіли після першого туру.

Тим часом ліва коаліція "Новий народний фронт" здобула високі результати у французькій столиці, отримавши вже у першому турі 9 з 18 можливих місць у парламенті. Загалом ліві лідирували у 13 округах із 18 у столиці.

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Однією з жертв цього сплеску підтримки лівих став колишній міністр з європейських справ від партії Емманюеля Макрона "Відродження", а згодом міністр транспорту Клеман Бон, який програв кандидату від Соціалістичної партії.

"Париж, ліве місто, яке займається екологією протягом 20 років і мером якого я була 10 років, знову чинить опір (ультраправим)", – прокоментувала результати мер Парижа Анн Ідальго.

Раніше ультраправі європейські лідери привітали перемогу "Національного об’єднання" у першому турі дострокових виборів у Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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