Выборы во Франции: Ультраправые провалились в Париже, где торжествовали левые

По итогам первого тура парламентских выборов во Франции ультраправое "Национальное объединение" провалилось в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет издание Liberation.

В Париже, историческом бастионе левых сил, все кандидаты от "Национального объединения", кроме одного, вылетели после первого тура.

Между тем левая коалиция "Новый народный фронт" показала высокие результаты во французской столице, получив уже в первом туре 9 из 18 возможных мест в парламенте. В целом левые лидировали в 13 округах из 18 в столице.

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Одной из жертв этого всплеска поддержки левых стал бывший министр по европейским делам от партии Эмманюэля Макрона "Возрождение", а впоследствии министр транспорта Клеман Бон, который проиграл кандидату от Социалистической партии.

"Париж, левый город, который занимается экологией в течение 20 лет и мэром которого я была 10 лет, снова сопротивляется (ультраправым)", – прокомментировала результаты мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее ультраправые европейские лидеры приветствовали победу "Национального объединения" в первом туре досрочных выборов во Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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