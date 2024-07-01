Німецький суд вдруге оштрафував ультраправого політика за нацистське гасло

Відомий політик з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорн Гьоке вдруге визнаний винним у свідомому використанні нацистського гасла на політичному заході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Бйорн Гьоке, який планує балотуватися на посаду прем'єра східної землі Тюрінгія на виборах у вересні, був оштрафований у понеділок за використання забороненого нацистського гасла "Все для Німеччини".

Регіональний суд Галле засудив 52-річного чоловіка до штрафу в розмірі 130 денних ставок по 130 євро кожна.

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Раніше суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.

Уперше Гьоке постав перед судом у квітні.

"Альтернатива для Німеччини" в Тюрингії віднесена до категорії правоекстремістських партій і перебуває під наглядом спецслужб. Бйорн Гьоке є земельним лідером партії та братиме участь у земельних виборах 1 вересня.