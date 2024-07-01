Немецкий суд во второй раз оштрафовал ультраправого политика за нацистский лозунг

Известный политик из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Гёке во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Бьорн Гёке, который планирует баллотироваться на пост премьера восточной земли Тюрингия на выборах в сентябре, был оштрафован в понедельник за использование запрещенного нацистского лозунга "Все для Германии".

Региональный суд Галле приговорил 52-летнего мужчину к штрафу в размере 130 дневных ставок по 130 евро каждая.

Реклама:

Ранее суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Гёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского ло зунга в своей речи.

Впервые Гёке предстал перед судом в апреле.

"Альтернатива для Германии" в Тюрингии отнесена к категории правоэкстремистских партий и находится под наблюдением спецслужб. Бьорн Гёке является земельным лидером партии и будет участвовать в земельных выборах 1 сентября.