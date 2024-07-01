Немецкий суд во второй раз оштрафовал ультраправого политика за нацистский лозунг
Известный политик из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Гёке во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Бьорн Гёке, который планирует баллотироваться на пост премьера восточной земли Тюрингия на выборах в сентябре, был оштрафован в понедельник за использование запрещенного нацистского лозунга "Все для Германии".
Региональный суд Галле приговорил 52-летнего мужчину к штрафу в размере 130 дневных ставок по 130 евро каждая.
Ранее суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Гёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского ло зунга в своей речи.
Впервые Гёке предстал перед судом в апреле.
"Альтернатива для Германии" в Тюрингии отнесена к категории правоэкстремистских партий и находится под наблюдением спецслужб. Бьорн Гёке является земельным лидером партии и будет участвовать в земельных выборах 1 сентября.