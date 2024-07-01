Заявка Чорногорії на вступ до ЄС опинилась під загрозою через суперечливу резолюцію

Суперечливе голосування в парламенті Чорногорії щодо засудження злочинів, скоєних хорватськими фашистами під час Другої світової війни, кинуло тінь на надії країни на вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Це шкодить нам, це точно не допомагає нам", – заявив прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч перед тим, як його парламент проголосував у п'ятницю за необов'язкову до виконання резолюцію, яка була швидко засуджена Хорватією.

Резолюція зосереджена на таборі смерті часів Другої світової війни в Ясеноваці, Хорватія, яким керував фашистський режим країни, що співпрацював з нацистською Німеччиною. У таборі було вбито десятки тисяч сербів, євреїв, ромів та інших меншин.

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Голосування затьмарило позитивний тиждень для проєвропейського центристського уряду Спаїча. Прем'єр-міністр описав свою адміністрацію як "по-справжньому оптимістичну і натхненну" після подолання головної перешкоди в переговорах про вступ до ЄС на міжурядовій конференції в Люксембурзі 26 червня. Спаїч хоче, щоб його країна стала членом ЄС до 2028 року, і каже, що має намір закрити "досить багато розділів" до кінця року, поки Угорщина головує на засіданнях Ради ЄС.

Чорногорські депутати в останню хвилину розширили свою резолюцію, включивши до неї інші історичні злочини, такі як нацистські концтабори Дахау і Маутхаузен.

Уряд Хорватії засудив резолюцію чорногорського парламенту як "неприйнятну, недоречну і непотрібну", заявивши, що вона була "прийнята з метою девальвації та релятивізації резолюції ООН щодо геноциду в Сребрениці" і що вона ризикує зірвати заявку Чорногорії на членство в ЄС.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у суботу, що резолюція Подгориці свідчить про "цілеспрямовану, свідому політику поділу всередині Чорногорії" і посилає "ще гірший сигнал щодо взаємної поваги і прагнення до добросусідських відносин".

Спаїч також, схоже, пов'язав час ухвалення резолюції із зусиллями Росії дестабілізувати Західні Балкани і скомпрометувати його уряд.

"У Чорногорії існує російський наратив про те, що Європейський Союз і західний світ підтримують нацистську або фашистську історію", – сказав він, припустивши, що якби його уряд проголосував проти резолюції, це було б використано проти нього.

Проросійський президент Сербії Александар Вучич у неділю привітав Чорногорію з прийняттям резолюції і оголосив, що відвідає країну цього місяця.

Ана Брнабич, спікер сербського парламенту і колишній прем'єр-міністр країни, яка найдовше перебуває на посаді, в понеділок розкритикувала Хорватію за те, що вона виступила проти резолюції, назвавши критику хорватських офіційних осіб "надзвичайно сумною".

Голова Ради Мішель відклав свій візит до Подгориці "на більш пізній термін, щоб забезпечити успішні дискусії з ключовими співрозмовниками в країні, які не повинні бути затьмарені останніми подіями", – сказав офіційний представник ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що всі країни Дунайського регіону, до якого, зокрема, входить Україна, мають бути членами Євросоюзу.