Заявка Черногории на вступление в ЕС оказалась под угрозой из-за противоречивой резолюции

Противоречивое голосование в парламенте Черногории по осуждению преступлений, совершенных хорватскими фашистами во время Второй мировой войны, бросило тень на надежды страны на вступление в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Это вредит нам, это точно не помогает нам", – заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич перед тем, как его парламент проголосовал в пятницу за необязательную к исполнению резолюцию, которая была быстро осуждена Хорватией.

Резолюция сосредоточена на лагере смерти времен Второй мировой войны в Ясеноваце, Хорватия, которым руководил фашистский режим страны, сотрудничавший с нацистской Германией. В лагере были убиты десятки тысяч сербов, евреев, ромов и других меньшинств.

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Голосование омрачило положительную неделю для проевропейского центристского правительства Спаича. Премьер-министр описал свою администрацию как "по-настоящему оптимистичную и воодушевленную" после преодоления главного препятствия в переговорах о вступлении в ЕС на межправительственной конференции в Люксембурге 26 июня. Спаич хочет, чтобы его страна стала членом ЕС к 2028 году, и говорит, что намерен закрыть "достаточно много разделов" до конца года, пока Венгрия председательствует на заседаниях Совета ЕС.

Черногорские депутаты в последнюю минуту расширили свою резолюцию, включив в нее другие исторические преступления, такие как нацистские концлагеря Дахау и Маутхаузен.

Правительство Хорватии осудило резолюцию черногорского парламента как "неприемлемую, неуместную и ненужную", заявив, что она была "принята с целью девальвации и релятивизации резолюции ООН по геноциду в Сребренице" и что она рискует сорвать заявку Черногории на членство в ЕС.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в субботу, что резолюция Подгорицы свидетельствует о "целенаправленной, сознательной политике разделения внутри Черногории" и посылает "еще худший сигнал относительно взаимного уважения и стремления к добрососедским отношениям".

Спаич также, похоже, связал время принятия резолюции с усилиями России дестабилизировать Западные Балканы и скомпрометировать его правительство.

"В Черногории существует российский нарратив о том, что Европейский Союз и западный мир поддерживают нацистскую или фашистскую историю", – сказал он, предположив, что если бы его правительство проголосовало против резолюции, это было бы использовано против него.

Пророссийский президент Сербии Александар Вучич в воскресенье поздравил Черногорию с принятием резолюции и объявил, что посетит страну в этом месяце.

Ана Брнабич, спикер сербского парламента и бывший премьер-министр страны, которая дольше всех находится в должности, в понедельник раскритиковала Хорватию за то, что она выступила против резолюции, назвав критику хорватских официальных лиц "чрезвычайно печальной".

Председатель Совета Мишель отложил свой визит в Подгорицу "на более поздний срок, чтобы обеспечить успешные дискуссии с ключевыми собеседниками в стране, которые не должны быть омрачены последними событиями", – сказал официальный представитель ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что все страны Дунайского региона, в который, в частности, входит Украина, должны быть членами Евросоюза.