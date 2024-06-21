В Австрії хочуть, щоб Дунай став внутрішньою річкою ЄС

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що всі країни Дунайського регіону, до якого, зокрема, входить Україна, мають бути членами Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час відкриття 13-го щорічного Форуму Стратегії ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) у Відні, повідомляє Укрінформ.

Глава МЗС переконаний, що Дунайський регіон має бути у пріоритеті порядку денного Єврокомісії, а EUSDR – "випробувальною лабораторією для членства в ЄС".

"Ми хочемо, щоб Дунай став внутрішньою річкою ЄС", – наголосив Шалленберг.

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За його словами, загарбницька війна РФ проти України серед іншого засвідчила, що розширення ЄС є "нашим найбільшим геополітичним інструментом, і його треба використовувати".

Міністр засудив обстріли Росією української інфраструктури та перешкоджання з боку РФ свободі судноплавства в Україні, а також назвав "неймовірно цинічним" те, що господар Кремля Владімір Путін використовує продовольство як зброю.

З огляду на це Шалленберг наголосив на важливості підтримки транспортних "шляхів солідарності" для експорту агропродукції з України, зокрема Дунаєм, що, як вважає він, може також стати важливим логістичним вузлом у зворотному напрямку під час відновлення України.

Участь у 13-му щорічному Форумі Стратегії ЄС для Дунайського регіону беруть глави МЗС Австрії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Словаччини, Чехії, Молдови та Сербії, а також представники урядів Німеччини, Румунії, Словенії, Угорщини та України.

Стратегія об’єднує 14 країн, розташованих у басейні річки Дунай: 9 країн-членів ЄС (Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Словенія та Румунія), а також країни, які наразі не є членами ЄС – Україна, Боснія та Герцеговина, Молдова, Сербія та Чорногорія.

Напередодні парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, що було останньою перешкодою для формального початку цього процесу.

Нагадаємо, минулого тижня постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

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