Зеленський відреагував на "потужну Декларацію на підтримку ППО України"

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за рішення щодо надання Україні додаткових систем ППО.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Зеленський заявив про конкретний результат свого першого робочого дня на саміті НАТО.

"Вдячний нашим партнерам – Сполученим Штатам, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії – за ухвалення потужної Декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту її людей, міст і критичної інфраструктури", – написав він.

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За його словами, додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на дитячу лікарню.

"Це ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО. Вдячний президенту Байдену за його лідерство та всім країнам-партнерам – за підтвердження зобовʼязань надати нам засоби протиповітряної оборони якнайшвидше", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що на повітряний терор Росії проти українців, зокрема на вчорашній жорстокий удар по дитячій лікарні, країни повинні відповісти єдністю та силою, рішучими й сміливими рішеннями.

"І такі рішення забезпечують саме це", – заявив президент.

"Ми можемо й маємо позбавити Росію можливості тероризувати Україну. Що швидше ми покладемо край російському терору, то швидше зміцниться безпека всіх миролюбних народів", – наголосив Зеленський.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що держави-члени НАТО взяли на себе зобов’язання щодо надання Україні нових систем протиповітряної оборони.

Перед цим посол США у НАТО заявила, що у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.