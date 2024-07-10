Зеленский отреагировал на "мощную Декларацию в поддержку ПВО Украины"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за решение о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Зеленский заявил о конкретном результате своего первого рабочего дня на саммите НАТО.

"Благодарен нашим партнерам – Соединенным Штатам, Германии, Нидерландам, Италии и Румынии – за принятие мощной Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты ее людей, городов и критической инфраструктуры", – написал он.

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По его словам, дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на детскую больницу.

"Это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО. Благодарен президенту Байдену за его лидерство и всем странам-партнерам – за подтверждение обязательств предоставить нам средства противовоздушной обороны как можно быстрее", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на воздушный террор России против украинцев, в частности на вчерашний жестокий удар по детской больнице, страны должны ответить единством и силой, решительными и смелыми решениями.

"И такие решения обеспечивают именно это", – заявил президент.

"Мы можем и должны лишить Россию возможности терроризировать Украину. Чем быстрее мы положим конец российскому террору, тем быстрее укрепится безопасность всех миролюбивых народов", – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что государства-члены НАТО взяли на себя обязательства по предоставлению Украине новых систем противовоздушной обороны.

Перед этим посол США в НАТО заявила, что в Вашингтоне Украину ждут положительные новости по противовоздушной обороне, в частности систем Patriot.