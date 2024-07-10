У Британії застрелили трьох жінок з арбалета, нападника шукають по всій країні

Поліція Великої Британії оголосила в загальнонаціональний розшук підозрюваного у вбивстві трьох жінок з арбалета ввечері напередодні, 9 липня, після того, як не змогла виявити нападника самотужки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жінок віком 25, 28 і 61 рік – імовірно, вони були родичками одна одної – вбили в будинку в місті Буші, що в англійському графстві Гертфордшир. Правоохоронці виявили їхні тіла у вівторок близько 19:00 за місцевим часом.

У зв’язку з нападом розшукують 26-річного Кайла Кліффорда, який, як вважається, наразі перебуває в Гартфордширі або на півночі Лондона. Убивство жінок у поліції трактують як цілеспрямований злочин.

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Фото: поліція

Для пошуку зловмисника задіяли поліцію і спеціалізовані пошукові групи, операція "відбувається у швидкому темпі після цього жахливого інциденту", заявив на пресконференції головний суперінтендент поліції Джон Сімпсон.

Він закликав громадськість допомогти в пошуку нападника, попередивши, що той володіє арбалетом і може мати іншу зброю.

"Кайле, якщо ви бачите або чуєте це, будь ласка, зв'яжіться з поліцією за номером 999", – звернувся він безпосередньо до Кліффорда.

У 2021 році у Британії викликало резонанс убивство 33-річної Сари Еверард правоохоронцем, після чого відбулись численні протести проти насилля й домагань щодо жінок.

Торік у Боснії чоловік застрелив свою колишню дружину, транслюючи вбивство в прямому ефірі в Instagram, а потім убив ще двох людей, перш ніж наклав на себе руки.