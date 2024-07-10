В Британии застрелили трех женщин из арбалета, нападающего ищут по всей стране

Полиция Великобритании объявила в общенациональный розыск подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета вечером накануне, 9 июля, после того, как не смогла обнаружить нападавшего самостоятельно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Женщин в возрасте 25, 28 и 61 год – предположительно, они были родственницами друг друга – убили в доме в городе Буши, что в английском графстве Гертфордшир. Правоохранители обнаружили их тела во вторник около 19:00 по местному времени.

В связи с нападением разыскивают 26-летнего Кайла Клиффорда, который, как считается, сейчас находится в Гартфордшире или на севере Лондона. Убийство женщин в полиции трактуют как целенаправленное преступление.

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ФОТО: ПОЛИЦИЯ

Для поиска злоумышленника задействовали полицию и специализированные поисковые группы, операция "проходит в быстром темпе после этого ужасного инцидента", заявил на пресс-конференции главный суперинтендент полиции Джон Симпсон.

Он призвал общественность помочь в поиске нападавшего, предупредив, что тот владеет арбалетом и может иметь другое оружие.

"Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с полицией по номеру 999", – обратился он непосредственно к Клиффорду.

В 2021 году в Британии вызвало резонанс убийство 33-летней Сары Эверард правоохранителем, после чего состоялись многочисленные протесты против насилия и домогательств в отношении женщин.

В прошлом году в Боснии мужчина застрелил свою бывшую жену, транслируя убийство в прямом эфире в Instagram, а затем убил еще двух человек, прежде чем покончил с собой.