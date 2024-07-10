Каллас: Ми повинні робити все, щоб Україна перемогла

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність подальшої підтримки України до її перемоги.

Про це вона сказала перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Каллас, важливо, що це не лише святковий момент, а те що йдеться також про оборону.

"Для нас важливо, що Україна – в центрі, ми повинні робити все, щоб Україна перемогла. Ми повинні надавати їм допомогу.

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Другий момент, що НАТО оголосив Росію довгостроковою загрозою і ми повинні працювати над захистом і протистояти російській агресії. Йдеться про колективну оборону, яку ми робимо для себе", – сказала вона.

Каллас також наголосила на необхідності інвестувати більше в оборону і висловила задоволення, що вже 23 країни витрачають на оборону понад 2% від ВВП, а Естонія витрачає більше 3% і є другою за цим показником після Польщі.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед цим заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз, дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

На думку голови польського МЗС Радослава Сікорського, Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що розпочався у столиці США.

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