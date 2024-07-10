Каллас: Мы должны делать все, чтобы Украина победила

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости дальнейшей поддержки Украины до ее победы.

Об этом она сказала перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Каллас, важно, что это не только праздничный момент, а то, что речь идет также об обороне.

"Для нас важно, что Украина – в центре, мы должны делать все, чтобы Украина победила. Мы должны оказывать им помощь.

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Второй момент, что НАТО объявил Россию долгосрочной угрозой и мы должны работать над защитой и противостоять российской агрессии. Речь идет о коллективной обороне, которую мы делаем для себя", – сказала она.

Каллас также подчеркнула необходимость инвестировать больше в оборону и выразила удовлетворение, что уже 23 страны тратят на оборону более 2% от ВВП, а Эстония тратит более 3% и является второй по этому показателю после Польши.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед этим заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас, позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США.

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