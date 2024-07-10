У Франції мер розпорядився "зупинити дощ"

Мер невеликої комуни в Нормандії у Франції під назвою Кулонс Даніель Маррієр видав муніципальний указ "зупинити дощ", сподіваючись на допомогу зовнішніх сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Роздратований літніми зливами, він наказав вивести сонце та закликав духовенство розпочати "першочергове спілкування з небом", щоб допомогти покласти край незвичній дощовій погоді в його комуні.

"Цим наказую, що протягом... серпня, вересня, а чому б і не в жовтні дощ повинен припинитися та замінитися на яскраве сонцем й легкий вітеррець", – написав він у своєму розпорядженні.

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Минулого тижня метеорологічна служба Meteo France повідомила, що в червні випало на 20% більше дощу, ніж у 1991-2020 роках, а в деяких регіонах – більш ніж удвічі більше звичайної норми опадів.

"Я ніколи не бачив такої погоди в липні. Вчора вранці лив дощ, небо було сірим, і ви ледве могли бачити, що робите. Вам потрібно було увімкнути світло в будинку", – сказав Маррієр.

За його словами, багато жителів комуни звернулися до нього, щоб подякувати.

Раніше внаслідок сильних злив з грозами у Чорногорії загинули двоє людей, а центр Будви підтопило.

Перед тим дощі спричинили повені на сході Чехії.

А у Західній Європі через негоду до того загинули семеро людей.