Сильні дощі спричинили повені на сході Чехії

Через сильні дощі на сході Чехії виникли повені, наразі повідомлень про постраждалих не надходило.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Зазначають, що внаслідок негоди струмки в цій місцевості перетворилися на річки. Збитки оцінюються в мільйони євро.

CTK/dpa

У Зліні, промисловому місті, розташованому біля кордону зі Словаччиною, екстрені служби отримали понад 300 викликів.

Для осушення підвалів та перших поверхів використовували насоси, водночас їм також довелося розчищати дороги від повалених дерев.

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Водночас у селі Сазовіце на захід від Зліна вода на вулицях піднялася до одного метра, через що понад 10 людей довелося вивезти з будинків у безпечне місце.

У селі Рачкова, що на північ від Зліна, було затоплено понад 40 будинків, зокрема муніципальні установи та школа.

Раніше повідомляли, що через сильні зливи, що зачепили частину території Швейцарії, Італії та Франції, у постраждалих районах загинули щонайменш семеро людей.

Член федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який родом з Тічино, заявив, що "глибоко шокований" повторенням природних катастроф. Тиждень тому, нагадаємо, зсув ґрунту з летальними наслідками стався у кантоні Граубюнден.

Нагадаємо, у Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.