У Західній Європі через негоду на вихідних загинули семеро людей

Через сильні зливи, що зачепили частину території Швейцарії, Італії та Франції, у постраждалих районах загинули щонайменш семеро людей.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Внаслідок сильних злив та гроз, які цими вихідними спричинили підтоплення, зсуви ґрунту і значні матеріальні збитки в окремих районах Швейцарії, Італії та Франції, загинули щонайменш семеро людей.

У Франції троє людей літнього віку загинули, коли повалене вітром дерево впало на їхнє авто. Четверта людина з автомобіля у реанімації.

Реклама:

У Швейцарії в італомовному кантоні Тіччіно троє людей загинули внаслідок зсуву ґрунту, ще одну шукають. Близько 400 осіб, у тому числі дітей з літнього табору відпочинку, довелося евакуювати із зон ризику.

ANSA/EPA

Окремі населені пункти відрізані від світу, тому що мости і дороги зруйновані. По всій території кантону проблеми зі зв’язком, водопостачанням і світлом.

ANSA/EPA

У кантоні Вале у приміщенні готелю внаслідок швидкої повені загинув чоловік, ще одного вважають зниклим.

Член федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який родом з Тіччіно, заявив, що "глибоко шокований" повторенням природних катастроф. Тиждень тому, нагадаємо, зсув ґрунту з летальними наслідками стався у кантоні Граубюнден.

В Італії постраждали окремі райони П’ємонту і Валле д’Аоста. Рятувальники у П’ємонті здійснили близько 80 виїздів, допомагаючи людям у підтоплених районах. У Валле д’Аоста зсув ґрунту заблокував трасу регіонального значення, підтопило деякі будівлі та магазини. Кілька невеликих сіл виявились відрізаними від світу і мають проблеми з водо– й електропостачанням.

ANSA

Нагадаємо, у Німеччині інтенсивні зливи на початку червня спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.