Во Франции мэр распорядился "остановить дождь"

Мэр небольшой коммуны в Нормандии во Франции под названием Кулонс Даниэль Марриер издал муниципальный указ "остановить дождь", надеясь на помощь внешних сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Раздраженный летними ливнями, он приказал вывести солнце и призвал духовенство начать "первоочередное общение с небом", чтобы помочь положить конец необычной дождливой погоде в его коммуне.

"Настоящим приказываю, что в течение... августа, сентября, а почему бы и не в октябре дождь должен прекратиться и замениться ярким солнцем и легким ветерком", – написал он в своем распоряжении.

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На прошлой неделе метеорологическая служба Meteo France сообщила, что в июне выпало на 20% больше дождя, чем в 1991-2020 годах, а в некоторых регионах – более чем вдвое больше обычной нормы осадков.

"Я никогда не видел такой погоды в июле. Вчера утром лил дождь, небо было серым, и вы едва могли видеть, что делаете. Вам нужно было включить свет в доме", – сказал Марриер.

По его словам, многие жители коммуны обратились к нему, чтобы поблагодарить.

Ранее в результате сильных ливней с грозами в Черногории погибли два человека, а центр Будвы подтопило.

Перед тем дожди вызвали наводнения на востоке Чехии.

А в Западной Европе из-за непогоды до этого погибли семь человек.