Трамп заявив про великий прогрес на торгових переговорах США і Китаю

Американський президент Дональд Трамп заявив про значний прогрес, який був досягнутий в ході торгових переговорів між США та Китаєм, що проходили у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначив президент США, переговори проходили у "дружній та конструктивній атмосфері".

Він додав, що сторони обговорили багато питань і досягли багатьох домовленостей.

"У дружній, але конструктивній атмосфері узгоджено повне перезавантаження відносин. Ми хочемо, щоб в інтересах як Китаю, так і США, Китай відкрився для американського бізнесу. Досягнуто великого прогресу", – підкреслив Трамп.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент і головний торговельний представник США Джемісон Ґрір зустрілись у Швейцарії з китайським економічним керівником Хе Ліфеном для переговорів, які можуть стати першим кроком до врегулювання торговельних суперечок.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

А ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.