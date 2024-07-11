У Польщі після серії сильних гроз оголосили найвище попередження для регіону, що межує з Україною

На найближчу добу для Підкарпатського воєводства Польщі, що межує з Україною, оголосили найвищий рівень попередження через наближення грозового фронту.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це попередили в Інституті метеорології.

Для східної частини країни оголосили найвищий, червоний рівень попередження через очікувані сильні грози зі шквальним вітром.

На більшості території попередження діє до 21 години 11 липня, для Підкарпатського воєводства, що межує з Львівщиною – до 7:30 ранку за польським часом.

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Місцями можливі опади навіть до 60 мм на квадратний метр, шквали вітру до 120 км/год і великий град.

Підвищена небезпека через негоду загалом очікується по всій території країни, зокрема у Вармінсько-Мазурському, частині Західнопоморського та Сілезького воєводств.

Перед цим на значній території Польщі також пройшли сильні зливи з грозами і шквальним вітром, рятувальники протягом минулої доби здійнснили понад 2700 виїздів, щоб прибирати повалені дерева і відкачувати воду.