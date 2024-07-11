В Польше после сильных гроз объявили наивысшее предупреждение для региона, граничащего с Украиной

На ближайшие сутки для Подкарпатского воеводства Польши, граничащего с Украиной, объявили самый высокий уровень предупреждения из-за приближения грозового фронта.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом предупредили в Институте метеорологии.

Для восточной части страны объявили самый высокий, красный уровень предупреждения из-за ожидаемых сильных гроз со шквальным ветром.

На большинстве территории предупреждение действует до 21:00 11 июля, для Подкарпатского воеводства, граничащего с Львовской областью – до 7:30 12 июля по польскому времени.

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Местами возможны осадки до 60 мм на квадратный метр, шквалы до 120 км/ч и крупный град.

Повышенная опасность из-за непогоды в целом ожидается по всей территории страны, в частности в Варминско-Мазурском, части Западнопоморского и Силезского воеводств.

Перед этим на значительной территории Польши также прошли сильные ливни с грозами и шквальным ветром, спасатели на протяжении минувших суток совершили более 2700 выездов, чтобы убирать поваленные деревья и откачивать воду.

Этим летом в Польше была уже серия эпизодов непогоды, которые нанесли большой ущерб в разных частях страны.

В начале июня в Силезии отдельные районы пострадали от масштабных подтоплений после сильных ливней. Позже в том же месяце ураган поломал сотни деревьев и сорвал крыши со зданий во многих общинах на юге страны.