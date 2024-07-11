Спецслужби Литви: білоруський режим має намір викрадати литовських громадян

Директор Департаменту державної безпеки (ДДБ) Дарюс Яунішкіс заявив, що білоруський режим має намір викрадати литовських громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 15min.lt.

Минулого місяця ЗМІ повідомили про те, що Мінський міський суд визнав громадянку Литви Еляну Раманаускене винною у шпигунстві та засудив її до шести років позбавлення волі.

З огляду на подібні дії Мінська, голова ДДБ закликає жителів відмовитися від поїздок до Білорусі, щоб уникнути подібних ситуацій.

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"Хочу застерегти наших громадян, які ще мають бажання їздити до Білорусі за дешевшими товарами або бензином – цей випадок серйозно свідчить про те, що білоруський режим має намір викрадати литовських громадян. Судячи з усього, з боку влади Литви теж будуть певні заходи і відповіді", – сказав він.

У Білорусі стверджують, що Раманаускене, яка працювала начальником служби маркетингу санаторію "Білорусь" у Друскінінкаї, була завербована Департаментом держбезпеки Литви понад 10 років тому.

Нібито обвинувачена неодноразово надавала інформацію про гостей санаторію, серед яких були високопоставлені білоруські посадовці.

"Вони викрадають громадян, фабрикують докази, на їх підставі засуджують і саджають до в'язниці. Це дуже тривожні тенденції. Звертаю увагу громадськості – серйозно подумайте, перш ніж їхати в той бік, тому що ви можете опинитися на місці тієї громадянки", – зазначив Яунішкіс.

Нагадаємо, у червні очільник КДБ Білорусі заявив про нібито зірвану "атаку дронами" по Мінську з території Литви. У Збройних силах Литви назвали цю заяву дезінформацією.

Водночас у Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону, через спроби мігрантів прорватися з території Білорусі.