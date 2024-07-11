Спецслужбы Литвы: белорусский режим намерен похищать литовских граждан

Директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил, что белорусский режим намерен похищать литовских граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 15min.lt.

В прошлом месяце СМИ сообщили о том, что Минский городской суд признал гражданку Литвы Эляну Раманаускене виновной в шпионаже и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Учитывая подобные действия Минска, глава ДГБ призывает жителей отказаться от поездок в Беларусь, чтобы избежать подобных ситуаций.

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"Хочу предостеречь наших граждан, которые еще имеют желание ездить в Беларусь за более дешевыми товарами или бензином – этот случай серьезно свидетельствует о том, что белорусский режим намерен похищать литовских граждан. Судя по всему, со стороны властей Литвы тоже будут определенные меры и ответы", – сказал он.

В Беларуси утверждают, что Раманаускене, которая работала начальником службы маркетинга санатория "Беларусь" в Друскининкае, была завербована Департаментом госбезопасности Литвы более 10 лет назад.

Якобы обвиняемая неоднократно предоставляла информацию о гостях санатория, среди которых были высокопоставленные белорусские чиновники.

"Они похищают граждан, фабрикуют доказательства, на их основании осуждают и сажают в тюрьму. Это очень тревожные тенденции. Обращаю внимание общественности – серьезно подумайте, прежде чем ехать в ту сторону, потому что вы можете оказаться на месте той гражданки", – отметил Яунишкис.

Напомним, в июне глава КГБ Беларуси заявил о якобы сорванной "атаке дронами" по Минску с территории Литвы. В Вооруженных силах Литвы назвали это заявление дезинформацией.

В то же время в Польше анонсировали создание специальных подразделений пограничной службы, которые будут заниматься охраной границы, из-за попыток мигрантов прорваться с территории Беларуси.