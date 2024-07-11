На вокзалі Стокгольма затримали двох людей, що везли вибухівку

Під час операції на Центральному вокзалі Стокгольма вдень напередодні, 10 липня, поліція затримала двох людей за підозрою у володінні вибуховим пристроєм.

Про це 11 липня оголосила прокурорка міської прокуратури Стокгольма Кароліна Фром, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні правоохоронці тимчасово перекривали вокзал у столиці Швеції через виявлений підозрілий предмет. У результаті слідчих дій були затримані чоловік 30 років і жінка 35 років.

"Обидва підозрюються у порушенні законодавства про легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети за обтяжувальних обставин, а також у підготовці до вчинення масових заворушень за обтяжувальних обставин", – зазначила Фром.

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Вона додала, що суд ще має обрати запобіжний захід для затриманих.

За інформацією газети Aftonbladet, затримані мали при собі бомбу в термосі та отримали доручення доставити її на північ Швеції. Крім того, в їхньому багажі начебто виявили наркотики та ніж.

У Швеції в останні місяці не раз виявляли підозрілі вибухові предмети.

Нещодавно країна визначила Росію як найбільш серйозну загрозу в новій стратегії національної безпеки.