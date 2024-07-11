На вокзале Стокгольма задержали двух человек, везших взрывчатку

Во время операции на Центральном вокзале Стокгольма днем накануне, 10 июля, полиция задержала двух человек по подозрению во владении взрывным устройством.

Об этом 11 июля объявила прокурор городской прокуратуры Стокгольма Каролина Фром, сообщает "Европейская правда".

Накануне правоохранители временно перекрывали вокзал в столице Швеции из-за обнаруженного подозрительного предмета. В результате следственных действий были задержаны мужчина 30 лет и женщина 35 лет.

"Оба подозреваются в нарушении законодательства о легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметах при отягчающих обстоятельствах, а также в подготовке к совершению массовых беспорядков при отягчающих обстоятельствах", – отметила Фром.

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Она добавила, что суд еще должен избрать меру пресечения для задержанных.

По информации газеты Aftonbladet, задержанные имели при себе бомбу в термосе и получили поручение доставить ее на север Швеции. Кроме того, в их багаже якобы обнаружили наркотики и нож.

В Швеции в последние месяцы не раз обнаруживали подозрительные взрывные предметы.

Недавно страна определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности.