Болгарія, Греція та Румунія домовились полегшити пересування військ і техніки

Міністри оборони Болгарії, Греції та Румунії на полях Вашингтонського саміту НАТО в середу, 10 липня, підписали листа про наміри щодо створення "коридору військової мобільності", покликаного спростити рух військової техніки та солдатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило румунське Міноборони.

Проєкт трьох членів НАТО покликаний оптимізувати транспортні коридори, аби зменшити бюрократію, пов’язану з перекиданням військ і техніки, в мирний час та посилення її ефективності "в надзвичайних і кризових ситуаціях".

"Тісна співпраця з Болгарією і Грецією дозволить нам ефективніше реагувати на нинішні і майбутні виклики безпеці. Ми продовжимо наші дискусії і залишаємося відкритими для інших подібних ініціатив, які посилять роль Румунії в Північноатлантичному Альянсі", – заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар.

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Розбудова "коридору військової мобільності", каже румунська сторона, спиратиметься на чинні ініціативи на рівні ЄС, спрямовані на скоординований підхід між НАТО і Євросоюзом у сфері військової мобільності.

"Ця ініціатива знаменує собою значний прогрес у зміцненні оборонних сил і засобів стримування НАТО в регіоні", – констатує оборонне відомство країни.

В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".

На початку року представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

Свій "військово-транспортний коридор" домовились створити Норвегія, Фінляндія і Швеція.