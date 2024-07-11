Болгария, Греция и Румыния договорились облегчить передвижение войск и техники

Министры обороны Болгарии, Греции и Румынии на полях Вашингтонского саммита НАТО в среду, 10 июля, подписали письмо о намерениях по созданию "коридора военной мобильности", призванного упростить движение военной техники и солдат.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило румынское Минобороны.

Проект трех членов НАТО призван оптимизировать транспортные коридоры, чтобы уменьшить бюрократию, связанную с переброской войск и техники, в мирное время и усиление ее эффективности "в чрезвычайных и кризисных ситуациях".

"Тесное сотрудничество с Болгарией и Грецией позволит нам эффективнее реагировать на нынешние и будущие вызовы безопасности. Мы продолжим наши дискуссии и остаемся открытыми для других подобных инициатив, которые усилят роль Румынии в Североатлантическом альянсе", – заявил министр обороны Румынии Анджел Тылвар.

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Развитие "коридора военной мобильности", говорит румынская сторона, будет опираться на действующие инициативы на уровне ЕС, направленные на скоординированный подход между НАТО и Евросоюзом в сфере военной мобильности.

"Эта инициатива знаменует собой значительный прогресс в укреплении оборонных сил и средств сдерживания НАТО в регионе", – констатирует оборонное ведомство страны.

В Альянсе еще в прошлом году предупреждали страны-члены о влиянии бюрократической волокиты на передвижение войск по Европе, предложив в качестве решения создание "военного Шенгена".

В начале года представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Свой "военно-транспортный коридор" договорились создать Норвегия, Финляндия и Швеция.