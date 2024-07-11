Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Новости — Четверг, 11 июля 2024, 19:46 — ,
Обновлено 20:00. Добавлены заявления Байдена.
Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
В начале встречи Байден сказал, что сегодня "рад объявить новый пакет военной помощи Украине".
Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля, когда Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киеву.
Хотя президент США не привел деталей, агентство АР со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.
Он содержит зенитно-ракетный комплекс Patriot, передачу которого США подтвердили ранее. Ее передадут со складов американской армии, чтобы ускорить развертывание в Украине.
На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украины, в частности перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.
Они также объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.
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