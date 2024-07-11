Эрдоган сказал Зеленскому, что начал работать над восстановлением "зерновой сделки"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне и заявил ему, что начал работу по восстановлению "зерновой сделки".

Об этом в X (Twitter) сообщила канцелярия лидера Турции, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Зеленский и Эрдоган обсудили "ход украинско-российской войны, а также региональные и глобальные вопросы".

"Заявив, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы завершить украинско-российскую войну справедливым миром, Президент Эрдоган добавил, что начались усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы", – добавили в пресс-службе Эрдогана.

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Президент Турции также заявил, что его страна готова к "любой инициативе, в том числе посредничеству, чтобы заложить основу для мира".

После полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут через Дунай.