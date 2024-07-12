Эстония может усилить контроль багажа на границе с Россией в Нарве из-за нарушителей санкций

В Эстонии допускают усиление таможенного контроля для путешественников, пересекающих границу с Россией, из-за участившихся попыток тайного провоза подсанкционных товаров.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстонские таможенники не исключают, что вскоре начнут тщательно проверять багаж каждого путешественника, направляющегося из Эстонии в Россию и наоборот, поскольку фиксируют слишком многочисленные попытки провозить запрещенные вещи.

Руководитель таможенного пограничного пункта в Нарве Антс Кутти говорит, что чаще всего путешественники везут из Эстонии в Россию обычные продукты питания, сладости, чай, книги и журналы, настольные игры, медикаменты. Все это не является запрещенным. В то же время очень часто фиксируют попытки провоза предметов роскоши, которые под санкциями, и товаров двойного назначения, как и вывоз из России запрещенных для импорта товаров.

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"Мы уже перехватывали товары двойного назначения и различные "стратегические" товары, такие как компоненты оружия, приборы ночного видения, дроны, различные типы микрочипов и микроэлектроники, предметы роскоши", – рассказывает Кутти.

Через КПП в Нарве ежедневно проходит 3300-4000 путешественников. Из них ориентировочно 30% едут по рабочим делам, около 30% – по семейным обстоятельствам различного характера, еще 40% используют эстонско-российскую границу для транзитной поездки дальше в Европу. Очень много путешественников – те, кто едет из скандинавских стран, поскольку граница Финляндии с Россией закрыта.

Ранее на эстонской таможне рассказывали, что чаще всего из ЕС в Россию пытаются незаконно провезти евро наличными, дорогие брендовые вещи и элитные вина, а также автозапчасти.

Напомним, в конце июня в течение нескольких дней на КПП в Нарве образовались огромные очереди на выезд в Россию. Эстония из-за этого даже закрывала КПП на выезд на два дня. Пограничники объяснили ситуацию слишком медленной работой российской стороны.

После того некоторое время были очереди и на двух других, автомобильных пунктах пересечения границы. Время ожидания могло составлять от нескольких дней до даже пяти дней.