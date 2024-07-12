Макрон не помітив тривожних змін за президентом США: "Обмовитись може кожен"

Президент Франції Емманюель Макрон закликав не надто суворо судити президента США Джо Байдена за обмовки у виступах та зазначив, що під час тривалої розмови не помітив за ним якихось тривожних змін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" у Вашингтоні.

Ремарки Макрона пролунали на полях саміту НАТО наприкінці події.

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"Ми всі час від часу помиляємося. Це вже ставалось зі мною, і це, без сумніву, може станеться зі мною завтра", – заявив Макрон, попросивши залишатись поблажливими до подібних помилок.

Президент Франції також зазначив, що мав довгу розмову з Байденом та бачив, як той спілкується у кулуарах.

"Я побачив, як і завжди, президента, який займається питаннями, у яких він добре розбирається, людину з досвідом. Його знання Європи та відданість їй є зразковими, і я мушу сказати, що Франції, Європі та Україні дуже пощастило мати адміністрацію з таким відданим справі президентом", – сказав Макрон.

Прем’єр Британії Кір Стармер після зустрічі з Байденом на саміті НАТО також запевнив, що той "у хорошій формі".

Сам Байден під час саміту вкотре повторив, що не бачить причин не балотуватися через свій вік і здоров'я.

Водночас події за участю преси у четвер підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та далі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати.

Зокрема, Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши "Трампом" віцепрезидентку Камалу Гарріс, та помилково назвав "Путіним" президента України Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Також помітили, що президенту доводилось часто прокашлюватись.