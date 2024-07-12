Макрон не заметил тревожных изменений за президентом США: "Оговориться может каждый"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не слишком строго судить президента США Джо Байдена за оговорки в выступлениях и отметил, что во время длительного разговора не заметил за ним каких-то тревожных изменений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Вашингтоне.

Ремарки Макрона прозвучали на полях саммита НАТО в конце события.

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"Мы все время от времени ошибаемся. Это уже происходило со мной, и это, без сомнения, может произойти со мной завтра", – заявил Макрон, попросив оставаться снисходительными к подобным ошибкам.

Президент Франции также отметил, что провел долгий разговор с Байденом и видел, как тот общается в кулуарах.

"Я увидел, как и всегда, президента, который занимается вопросами, в которых он хорошо разбирается, человека с опытом. Его знание Европы и преданность ей являются образцовыми, и я должен сказать, что Франции, Европе и Украине очень повезло иметь администрацию с таким преданным делу президентом", – сказал Макрон.

Премьер Британии Кир Стармер после встречи с Байденом на саммите НАТО также заверил, что тот "в хорошей форме".

Сам Байден во время саммита в очередной раз повторил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья.

В то же время события с участием прессы в четверг усилили впечатление, что вопросы к способности Байдена выиграть выборы и дальше занимать президентский пост могут только нарастать.

В частности, Байден несколько раз оговорился, ошибочно назвав "Трампом" вице-президента Камалу Харрис, и ошибочно назвал "Путиным" президента Украины Владимира Зеленского, когда приглашал его выступить, и потом повторил эту оговорку. Также заметили, что президенту приходилось часто прокашливаться.