Макрон намагався заспокоїти союзників по НАТО попри політичну невизначеність у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон на саміті НАТО намагався заспокоїти союзників, які були змушені задаватися питанням про роль Парижа в Альянсі в найближчі роки після дострокових парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Французький лідер заявив на пресконференції, що заспокоїв союзників по НАТО, які, за його словами, були скоріше задоволені, ніж стурбовані результатами виборів, що призвели до політичної невизначеності.

"Я підтвердив усім моїм партнерам, союзникам, що Франція буде послідовною у своїх міжнародних зобов'язаннях, чи то в Європі, чи то в Альянсі, чи то в підтримці України, тому що політичні сили, які складають більшість у парламенті, це підтримують", – сказав він, маючи на увазі депутатів свого блоку, а також лівоцентристів та правоцентристів.

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За даними Reuters, у кулуарах Макрон прагнув сказати союзникам, що результат парламентських виборів у Франції не такий поганий, як побоювалися, оскільки ні ультраправі, ні ультраліві не здобули абсолютної більшості.

Три європейські посадовці на умовах анонімності заявили, що президент Франції знайшов час на засіданні Північноатлантичної ради – головного політичного органу, що приймає рішення в НАТО, – щоб підкреслити своє послання та підтвердити підтримку України з боку Парижа.

Співрозмовники агентства розповіли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пожартував з Макроном про особливості створення та роботи в коаліції – постійний головний біль для німецького лідера, чому президенту Франції потрібно буде навчитися в найближчі місяці.

Як зазначає Reuters, наслідки виборів вже були очевидні на саміті НАТО, де Макрон прибув останнім, пропустивши вечерю з нагоди 75-ї річниці Альянсу. Він також скоротив своє турне до 36 годин, відмовившись від планів здійснити візит до Канади.

Кілька неназваних французьких дипломатів заявили, що їм не вистачало інструкцій напередодні саміту та вони відчували себе розгубленими.

Український дипломат на умовах анонімності сказав Reuters, що "найгіршого сценарію" для Макрона та Києва на виборах у Франції вдалося уникнути.

"Так, йому підріжуть крила, і він, можливо, не зможе керувати урядом, але ми тримаємо кулаки", – сказав він.

Водночас європейські посадовці вказали агентству, що Макрона ще не варто списувати з рахунків, і він, як і раніше, відповідатиме за оборону й зовнішню політику.

Раніше генеральна секретарка однієї з найбільших французьких профспілок Франції CGT Софі Біне закликала до масових страйків, аби змусити президента призначити нового прем’єра з-поміж членів лівого блоку, який переміг на парламентських виборах.

За підсумками другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

Ліві були єдиним блоком, який не узгодив кандидатуру прем'єра в разі перемоги, й нині партії сперечаються, хто ним може стати. Водночас президент Франції не прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.

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