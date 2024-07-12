В Польше ураган разнес лагерь отдыха, где было около 20 человек

На севере Польши ураган, накрывший регион во второй половине дня, фактически уничтожил базу отдыха у озера, где в то время находились около 20 гостей.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером ураган с грозой прошелся в районе города Ольштын на севере страны. На территории гмины Пурда ветер нанес большой ущерб, в том числе поломал десятки больших деревьев на территории базы отдыха у озера среди леса.

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Поваленные деревья попадали прямо на домики, где в то время находились около 20 гостей, и раздавили два автомобиля.

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"Это просто чудо, что никто не пострадал... Разрушения огромные", – прокомментировали в администрации комплекса.

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Непогода нанесла значительный ущерб и во многих других местах на территории страны – оранжевое штормовое предупреждение объявляли практически для всей территории Польши, а для Подкарпатского воеводства рядом с Украиной – красное.

В Свентокшиском воеводстве сообщают о сорванных элементах кровли по меньшей мере на 20 домах, местами дожди вызвали подтопление и размытие дорог и насыпей под железнодорожными путями.

🧑‍🚒🚒🌧️💨 W ciągu ostatniej godziny strażacy przyjęli aż 3️⃣9️⃣8️⃣ zgłoszeń dot. zdarzeń atmosferycznych.

Na godz. 21.00 w całym kraju strażacy odnotowali w sumie już 3️⃣4️⃣6️⃣2️⃣ zdarzenia związane ze skutkami zjawisk pogodowych.



📸 KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim pic.twitter.com/UDe02K1AlO – Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) July 11, 2024

В начале июня в Силезии отдельные районы пострадали от масштабных подтоплений после сильных ливней. Позже в том же месяце ураган поломал сотни деревьев и сорвал крыши со зданий во многих общинах на юге страны.