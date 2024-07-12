Politico: У Європі приватно занепокоєні після обмовок Байдена на саміті НАТО

Європейські посадовці та дипломати непублічно були неприємно вражені невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті Північноатлантичного Альянсу в Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Співрозмовники Politico, Європейці висловили свою стурбованість, коли Байден під час виступу на саміті представив президента України як "Путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

Один з присутніх написав Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", що приблизно можна перекласти як "Йосип драний").

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"Європейські лідери застигли на сцені, хоча робили все можливе, щоб продовжувати усміхатися і аплодувати. Оточенню Байдена про це ніхто потім не казав", – додав інший учасник зустрічі.

Високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні сказав Politico, що його колеги останні місяці намагались налагодити контакти з тими, хто може стати частиною команди Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у США.

Цю ж інформацію підтвердив інший дипломат ЄС, наголосивши, що такі контакти тривають понад рік і не пов’язані безпосередньо з останніми обмовками Байдена.

Посадовець із Великої Британії, який говорив із Politico і наголошував, що висловлює власну думку, вважає, що до виборів у США тепер будуть говорити передусім про здоров’я Байдена, "і він стає посміховиськом у всьому світі".

"Чи може він віддати наказ про нанесення удару збройними силами, не маючи на увазі цього, і опинитися перед міжнародним судом, звинувачуючи себе в якомусь психічному розладі?" – додав він.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN, на яких він виглядав вкрай втомленим.

Сам Байден під час саміту вкотре повторив, що не бачить причин не балотуватися через свій вік і здоров'я.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон закликав не надто суворо судити президента США Джо Байдена за обмовки у виступах та зазначив, що під час тривалої розмови не помітив за ним якихось тривожних змін.