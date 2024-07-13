ЗМІ: Зеленський наступного тижня відвідає Британію та Ірландію

Наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Велику Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти, після цього він навідається в Ірландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Саміт Європейської політичної спільноти, що пройде у четвер у Бленгеймському палаці в Оксфордширі, стане четветою зустріччю в рамках формату-дітища президента Франції Емманюеля Макрона. Зустрічі світових лідерів у цьому форматі запустили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент України зустрічався з новим главою уряду Британії Кіром Стармером цього тижня на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з більш широкою делегацією лейбористського уряду, яка прагнутиме підтвердити подальшу підтримку з боку Великої Британії.

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Саміт Європейської політичної спільноти покликаний сприяти зміцненню зв'язків між лідерами країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, у неформальній обстановці. Попередні зібрання лідерів у цьому форматі відбулися в Іспанії, Молдові та Чехії.

Кір Стармер виступить на відкритті пленарного засідання саміту, що відбудеться в одному із залів Бленгеймського палацу, на батьківщині Вінстона Черчилля. Очікується, що він підкреслить відданість Великої Британії Україні, а також перезавантаженню відносин країни з ЄС після Brexit.

Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці. Він прибуде туди для зустрічі з ірландським прем’єр-міністром Саймоном Гаррісом.

Очікується, що Ірландія, яка тривалий час дотримується політики військового нейтралітету, але надає Україні допомогу, таку як знешкодження наземних мін, запропонує більшу підтримку зусиллям України з повернення приблизно 20 тисяч дітей, які були примусово переміщені до Росії та Білорусі.

Візити Зеленського рідко підтверджують заздалегідь з міркувань безпеки, але джерело видання повідомило, що "на 90% впевнене", що Зеленський прибуде.

Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії 5 липня, після тріумфальної перемоги своєї Лейбористської партії над консерваторами Ріші Сунака.

Того ж дня він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.