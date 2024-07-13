СМИ: Зеленский посетит Британию и Ирландию

Президент Владимир Зеленский посетит Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества, а в субботу он наведается в Ирландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в четверг в Бленгеймском дворце в Оксфордшире, станет четвертой встречей в рамках формата-детища президента Франции Эмманюэля Макрона. Встречи мировых лидеров в этом формате запустили после полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Украины встречался с новым главой правительства Британии Киром Стармером на этой неделе на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет стремиться подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.

Реклама:

Саммит Европейского политического сообщества призван способствовать укреплению связей между лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке. Предыдущие собрания лидеров в этом формате состоялись в Испании, Молдове и Чехии.

Кир Стармер выступит на открытии пленарного заседания саммита, которое состоится в одном из залов Бленгеймского дворца, на родине Уинстона Черчилля. Ожидается, что он подчеркнет преданность Великобритании Украине, а также перезагрузке отношений страны с ЕС после Brexit.

Зеленский также совершит свой первый визит в Ирландию в субботу 13 июля. Он прибудет туда для встречи с ирландским премьер-министром Саймоном Гаррисом.

Ожидается, что Ирландия, которая долгое время придерживается политики военного нейтралитета, но предоставляет Украине помощь, такую как обезвреживание наземных мин, предложит большую поддержку усилиям Украины по возвращению примерно 20 тысяч детей, которые были принудительно перемещены в Россию и Беларусь.

Визиты Зеленского редко подтверждают заранее из соображений безопасности, но источник издания сообщил, что "на 90% уверен", что Зеленский прибудет.

Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля, после триумфальной победы своей Лейбористской партии над консерваторами Риши Сунака.

В тот же день он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.