Шторм прервал крупнейший музыкальный фестиваль Словакии: пострадали люди

В Словакии шторм прокатился по крупнейшему музыкальному фестивалю, который в пятницу проходил на аэродроме Тренчина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Aktuality.

Сильный шторм, сопровождавшийся сильным ветром, минувшей ночью прошел в районе аэропорта и вызвал падение одной из больших палаток фестиваля "Погода".

Те, кто был в собственных палатках, рассказывали, как им приходилось держать их изнутри собственным телом, чтобы палатки не сдуло.

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По словам очевидцев, под гигантской темно-синей палаткой было более сотни людей, которые спрятались внутри, поскольку считали, что там безопасно. Когда шторм набрал силы, ветер начал сдувать палатку и ее части постепенно обвалились.

фото: aktuality

Большинству людей удалось спастись, однако несколько человек остались заблокированными под конструкциями палатки. На месте медикам пришлось оказать помощь 15 лицам, которые получили преимущественно легкие травмы. Четырнадцать из них ночью были доставлены в больницы.

По состоянию на утро субботы площадка фестиваля почти полностью опустела. Железная дорога усилила сообщение с городом, также были организованы эвакуационные автобусы.

Накануне на севере Польши ураган, накрывший регион во второй половине дня, фактически уничтожил базу отдыха у озера, где в то время находились около 20 гостей.

В начале июня в Силезии отдельные районы пострадали от масштабных подтоплений после сильных ливней. Позже в том же месяце ураган поломал сотни деревьев и сорвал крыши со зданий во многих общинах на юге страны.