Молдова готова забезпечити постачання електроенергії в Україну

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зробили спільну заяву за підсумками зустрічі у Кишиневі, в якій обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, а також перспективи співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС України.

У заяві йдеться, що Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну.

МЗС України

"Для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною", – зазначили міністри.

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Глави МЗС наголосили, що три держави поділяють схожі бачення та занепокоєння щодо поточної безпекової ситуації в Європі в контексті триваючої агресивної війни РФ проти України та виступають за спільне європейське, демократичне, мирне та процвітаюче майбутнє.

Сторони пообіцяли посилити політичний діалог і співпрацю в сферах безпеки та оборони, торгівлі, енергетики, інфраструктури, освіти, а також стратегічних комунікацій і протидії дезінформації.

"Ми підкреслюємо нашу відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та Республіки Молдова в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи їхні територіальні води", – йдеться в заяві.

Водночас Молдова та Румунія підтвердили свою підтримку "формулі миру" президента України Володимира Зеленського та привітали зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України і зміцнення глобальної безпеки, спираючись на результати Першого Глобального Саміту Миру.

Сторони також наголосили на першочерговому значенні розвитку регіональних електричних з’єднань та пообіцяли спільно працювати над збільшенням пропускної спроможності Транс-Балканського газового шляху як частини Вертикального газового коридору.

Крім того, глави МЗС висловили готовність працювати з метою збільшення ефективності та обсягів транзиту товарів, передусім сільськогосподарської продукції, з (до) України через Молдову та Румунію до Дунайських портів, надаючи особливий пріоритет залізницям "Шляхів Солідарності".

Днями президент Словаччини Петер Пеллегріні пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну.

Раніше Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, чия енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень через російські удари.

Нагадаємо, перед тим стало відомо, що ЄС передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень.