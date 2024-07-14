Прем’єр Ірландії сподівається відвідати Україну найближчими тижнями

Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом здійснити візит до України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гарріса наводить The Irish Times.

Гарріс напередодні приймав президента України Володимира Зеленського.

На пресбрифінгу, який відбувся після зустрічі, Гарріс підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну.

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Він сподівається здійснити візит "найближчими тижнями".

Ірландський прем’єр додав, що мав дуже гарну зустріч із президентом Зеленським.

"Я дуже радий вітати його в Ірландії", – сказав він, додавши, що "це дало мені змогу висловити співчуття народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої і незаконної російської війни".

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ірландії в суботу й свій візит йому довелось розпочати із коментування обмовки президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО помилково назвав Зеленського "Путіним".

Очікують, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Велику Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.