Премьер Ирландии надеется посетить Украину в ближайшие недели
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что надеется в ближайшее время совершить визит в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Харриса приводит The Irish Times.
Харрис накануне принимал президента Украины Владимира Зеленского.
На пресс-брифинге, который состоялся после встречи, Харрис подтвердил, что принял официальное приглашение посетить Украину.
Он надеется осуществить визит "в ближайшие недели".
Ирландский премьер добавил, что имел очень хорошую встречу с президентом Зеленским.
"Я очень рад приветствовать его в Ирландии", – сказал он, добавив, что "это позволило мне выразить соболезнования народа Ирландии народу Украины, президенту Украины в связи с гибелью людей во время этой жестокой и незаконной российской войны".
Напомним, Зеленский прибыл в Ирландию в субботу и свой визит ему пришлось начать с комментирования оговорки президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского "Путиным".
Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.