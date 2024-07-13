Зеленський в Ірландії вперше прокоментував ляп Байдена про "президента Путіна"

Президент Володимир Зеленський прибув до Ірландії в суботу й свій візит йому довелось розпочати із коментування обмовки президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО помилково назвав Зеленського "Путіним".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Irish Times.

Зеленський перебуває в Ірландії для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом на зворотному шляху до України після зустрічі з лідерами НАТО в США.

У четвер на підсумковій пресконференції саміту НАТО Байден переплутав Зеленського з російським лідером Владіміром Путіним, а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

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У суботу, прибувши до аеропорту Шеннон на заході Ірландії, Зеленський коротко поспілкувався з журналістами перед зустріччю з Гаррісом.

Відповідаючи на запитання, якою була його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним", Зеленський сказав: "Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю".

Зеленський також подякував народу Ірландії за підтримку.

"Перш за все, величезне спасибі за вашу підтримку, спасибі Ірландії за те, що вона прийняла багато українських біженців, ви були з нами з самого початку російського вторгнення", – сказав глава держави.

Раніше Гарріс і Зеленський провели коротку зустріч на полях Саміту миру в Швейцарії минулого місяця.

За даними видання Politico, європейські посадовці та дипломати непублічно були неприємно вражені невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті Північноатлантичного Альянсу в Вашингтоні.