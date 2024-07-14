У Любліні міський автобус в’їхав у зупинку, є постраждалі

У польському місті Любліні міський рейсовий автобус врізався у зупинку громадського транспорту, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько опівдня у неділю на вул. Ромера у Любліні. Автобус несподівано здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли п’ятеро людей.

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Всі п’ятеро постраждали внаслідок наїзду, троє осіб виявились затиснутими автобусом. Одну людину змогли самостійно звільнити свідки події, ще двох визволяли рятувальники із застосуванням спецобладнання.

Усіх постраждалих госпіталізували, їхні травми не становлять загрози для життя.

Всередині автобуса було 15 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Неофіційно журналісти дізналися, що попередньо причиною інциденту вважають те, що 47-річний водій знепритомнів.

Нагадаємо, на початку липня під Варшавою сталась ДТП на залізничному переїзді, внаслідок якої загинув машиніст.

На початку червня у Польщі потрапив в аварію автобус із 47 громадянами України, тоді вісім людей постраждали.